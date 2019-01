Techreus Apple is donderdag op de Amerikaanse beurzen flink onderuitgegaan. Het aandeel daalde omstreeks 17.30 uur met 8,5 procent, nadat topman Tim Cook woensdag in een open brief waarschuwde voor een lagere omzet.

De omzetverwachting werd vanwege tegenvallende iPhone-verkopen naar beneden bijgesteld. Verschillende zakenbanken verlaagden hierop hun koersdoel voor het bedrijf.

Cook schreef in de brief een omzet van 84 miljard dollar (74 miljard euro) te verwachten, 9 miljard dollar minder dan waar het bedrijf eerder op rekende.

De topman wijst in de open brief naar de verkopen in China, die hij zegt overschat te hebben. De economische groei zou in de tweede helft van 2018 in China afgenomen zijn en Apple merkt dit doordat mensen minder iPhones kopen.