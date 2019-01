In 2017 gebruikte Google een Nederlandse holding om 19,9 miljard euro naar Bermuda weg te sluizen, een gebied dat bekend staat als belastingparadijs. Het bedrag is 4 miljard euro hoger dan in 2016, schrijft het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

Dit concludeert de krant uit de jaarrekening van Google Netherlands Holdings, die eind december bij de Kamer van Koophandel werd gedeponeerd.

Google heeft deze Nederlandse holding sinds 2004. Het onderdeel heeft geen werknemers, en is bedoeld om onder meer royalty's naar Google Ireland Holdings over te kunnen maken. Die holding is dan weer gevestigd in Ierland, maar wordt bestuurd vanuit Bermuda. Daar bestaat geen vennootschapsbelasting.

De handelswijze van Google wordt beschouwd als een belastingtruc, en is omstreden. Toch is de kunstgreep, die volgens het FD ook wel bekend staat als een 'Double Irish' met een 'Dutch sandwich', legaal.

De wetgeving van Ierland is inmiddels zo aangepast dat er geen nieuwe constructies op deze wijze mogen worden gemaakt. Bedrijven die de truc al gebruikten, mogen dat blijven doen tot 2020.

Miljarden via de Nederlands-Ierse route

Middels de Nederlands-Ierse belastingroute hebben Amerikaanse bedrijven miljarden euro's in het buitenland ondergebracht. Voorheen hoefden ze dan geen belasting in eigen land te betalen, maar dat is sinds eind 2017 aangepast.

Toch zijn de tarieven van maximaal 15,5 procent voor geld gestald in het buitenland nog altijd lager dan de 35 procent die bedrijven in de VS betaalden.

