Apple-CEO Tim Cook waarschuwt in een brief aan investeerders dat de omzet van het bedrijf vanwege tegenvallende iPhone-verkopen lager uitvalt dan verwacht.

De topman denkt dat Apple een omzet van 84 miljard dollar (74 miljard euro) zal boeken. Dat is 9 miljard dollar minder dan waar het bedrijf eerder op rekende.

Cook zegt te hebben overschat hoe Apple het dit kwartaal in China zou doen. De economische groei zou in de tweede helft van 2018 in China zijn afgenomen en Apple merkt dit doordat mensen minder iPhones kopen.

Apple zou daarnaast last hebben gehad van de nieuwe timing van de iPhone-verkoop. Het bedrijf bracht de iPhone XS in september uit, gevolgd door de iPhone XR in oktober.

De nieuwe modellen werden hierdoor gelijktijdig met meerdere andere Apple-producten verkocht, waardoor de productie minder goed verliep.

Omzetgroei bij andere Apple-divisies

Cook benadrukt dat andere divisies van Apple een omzetgroei van 19 procent hadden. De iPhone is echter de kern van het bedrijf, waardoor de algehele omzet alsnog lager uitkomt dan verwacht.

Het is voor het eerst dat Cook op deze manier de winstverwachting van Apple bijstelt. Het aandeel van Apple kelderde met 7 procent nadat de brief was verstuurd. De definitieve kwartaalcijfers worden eind januari gepresenteerd.