Zakelijk Jumbo wil naar België: Meer vlees, zelf je brood snijden Jumbo heeft in 2018 goede zaken gedaan. De supermarktketen zag de omzet met bijna 9,6 procent stijgen tot 7,8 miljard euro. Dit jaar wil het bedrijf de grens over. In het vierde kwartaal verwacht de keten de eerste winkels te openen in België.