Jumbo heeft in 2018 goede zaken gedaan. De supermarktketen zag de omzet met bijna 9,6 procent stijgen tot 7,8 miljard euro. Dit jaar wil het bedrijf de grens over. In het vierde kwartaal verwacht de keten de eerste winkels te openen in België.

De Belgische Jumbo zal in veel opzichten lijken op de Nederlandse Jumbo, maar het winkelconcept zal niet een-op-een worden gekopieerd.

"Belgen lijken veel op Nederlanders, maar er zijn ook verschillen", vertelt financieel topman Ton van Veen aan NU.nl. "In België is vlees nog veel populairder, in Nederland is het wat op zijn retour. Daarnaast willen Belgische consumenten hun brood zelf snijden in de winkel."

Er zijn inmiddels enkele tientallen locaties gecontracteerd. Op hoeveel winkels Jumbo precies mikt, wil het familiebedrijf niet kwijt.

Het succes van 2018 heeft Jumbo voor een belangrijk deel te danken aan EMTÉ, dat Jumbo in 2018 samen met COOP overnam. Inmiddels zijn er 23 voormalige EMTÉ-supermarkten omgebouwd tot Jumbo-filialen.

Daarnaast werden er in 2018 nog eens twaalf nieuwe vestigingen geopend en werden er twee gesloten. Daarmee komt het aantal Nederlandse Jumbo-vestigingen nu uit op 618 winkels.

Marktaandeel van de keten blijft groeien

De supermarktketen zag ook het marktaandeel met 1 procentpunt groeien naar 20 procent. Jumbo is al jaren bezig met een indrukwekkende opmars. Tien jaar geleden had het bedrijf een marktaandeel van nog geen 5 procent. Inmiddels is het de op een na grootste supermarktketen van Nederland.

Alleen Albert Heijn is groter, met een marktaandeel van rond de 35 procent. "Groter dan Albert Heijn worden, is geen doel op zich", zegt Van Veen. "We kijken in onze ambitie niet zozeer naar anderen."

Btw-stijging zal langzaam worden doorgevoerd

Het lage btw-tarief, dat voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen geldt, is sinds 1 januari opgeschroefd van 6 naar 9 procent. Wat het exacte effect van daarvan is, durft Van Veen niet direct te zeggen. "Hoe dit precies gaat uitpakken, dat weten we pas aan het einde van de maand."

Wel erkent hij dat de supermarktsector draait om hoge omzetten en lage marges: "Op de een of andere manier zal dit dus zijn weg vinden in de prijzen. Geen supermarkt die het zich kan veroorloven om de prijzen niet door te berekenen."

Dat zal wel geleidelijk aan gaan: de prijsverhogingen worden uitgesmeerd over een lagere periode. Ook zal niet de prijs van elk product precies met 3 procent omhoog gaan, vertelt de financieel topman van de supermarkt. "Prijzen zijn ook emotioneel. Veel eindigt op een 9. Als je dat zomaar met 3 procent verhoogt, krijg je wel heel erg gekke prijzen."