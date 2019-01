Geldtransporteur SecurCash Nederland heeft faillissement aangevraagd. Dat bevestigt vakbondsbestuurder Peter de Ridder van CNV na berichtgeving door De Telegraaf.

In de hoop op een doorstart van de activiteiten zou het personeel komende tijd nog gewoon doorwerken. Bij SecurCash zelf was nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Het bedrijf regelt onder meer het ophalen van geld uit winkels. Op die markt zijn maar een paar grote spelers en de concurrentie is hevig. Volgens de CNV'er is het SecurCash niet gelukt om in deze situatie het hoofd boven water te houden.

Het vervoer van en naar de geldautomaten wordt buiten het faillissement gelaten.

De Ridder verwacht dat er later op woensdag een curator wordt aangesteld. Die moet dan gaan onderzoeken of er nog een doorstart mogelijk is.

Er zou onlangs al met partijen zijn gesproken over een voortzetting van de activiteiten, maar toen haakten die partijen af omdat SecurCash veel schulden heeft.

'Paniek rond feestdagen moest voorkomen worden'

Volgens De Telegraaf zou De Nederlandsche Bank (DNB) al maanden de handen vol hebben aan de problemen bij het bedrijf. Om paniek rond de drukke feestdagen te voorkomen, moesten alle betrokken partijen beloven te zwijgen over de situatie. De toezichthouder wilde tegenover de krant niet reageren.

Bij SecurCash hoort ook het voormalige Brink's Nederland. Die geldtransporteur kwam een paar jaar geleden in financiële problemen. Het bedrijf werd uiteindelijk overgenomen door de Duitse branchegenoot Wincor Nixdorf die Brink's Nederland vervolgens samenvoegde met zijn eigen dochter SecurCash.

Er werken ruim driehonderd mensen bij SecurCash Nederland, waaronder meer dan tweehonderd vaste krachten.