In het jaar 2018 schreven 3.586 tieners zich in als ondernemer bij de Kamer van Koophandel (KVK). Een jaar eerder waren dat er nog 2.728 meldt de NOS woensdag.

Dit komt neer op een toename van 31 procent. De inschrijvers zijn in de leeftijd van dertien tot achttien, aldus de NOS.

Er is geen minimumleeftijd om je in te kunnen schrijven bij de KVK, maar inschrijvers onder de zestien moeten wel al hun beslissingen door ouders of verzorgers laten ondertekenen.

De meerderheid van de jonge ondernemers woont in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Meer jongens (78 procent) dan meisjes hebben zich bij het handelsregister ingeschreven.

De meeste tieners schreven hun onderneming het afgelopen jaar in voor de categorie 'detailhandel via internet in kleding en modeartikelen'. Vijf jaar eerder was de populairste categorie nog 'ontwikkelen, produceren en uitgeven van software'.

De inkomsten van de tieners hebben invloed op de hoogte van de kinderbijslag. Zodra ze meer dan 1.285 euro winst per kwartaal maken, wordt de bijslag stopgezet. De nieuwssite meldt dat dit volgens de Sociale Verzekeringsbank in 2017 maar liefst dertienduizend keer gebeurde.