De Kansspelautoriteit heeft dit jaar een recordbedrag aan boetes opgelegd. In totaal ging het om ruim 1,7 miljoen euro, het hoogste jaarbedrag sinds de oprichting van de toezichthouder in 2012.

Er zijn bijvoorbeeld vijf boetes uitgedeeld voor het illegaal aanbieden van online gokspellen, zoals blackjack, poker en roulette. Daarvoor is een speciale vergunning nodig, maar deze is nog niet te krijgen. Daar wordt nog aan gewerkt in politiek Den Haag.

De beboete partijen zijn Bet-at-Home, Corona, Mr Green, CyberRock/Honeydew en WHG International.

Verder is de eigenaar van een café bestraft in verband met gokzuilen. Dat zijn speciaal geprepareerde computers voor het afsluiten van sportweddenschappen. De laatste boete ging in december naar een privépersoon wegens het zonder vergunning exploiteren van twee speelautomaten.

In 2017 werd er nog voor net iets meer dan 1 miljoen euro aan boetes opgelegd, in 2016 voor bijna 400.000 euro en in 2015 voor ruim 500.000 euro. Overigens is het opleggen van een sanctie een ultiem middel. De Kansspelautoriteit grijpt ook op andere manieren in. Zo zijn er bij diverse partijen vergunningen voor speelautomaten ingetrokken.