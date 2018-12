Zakelijk ASML afgeknapt op vakbond, concern overweegt uit metaal-cao te stappen Chipmachinemaker ASML overweegt uit het overleg over de metaal-cao te treden en een eigen bedrijfs-cao op te stellen. Het Veldhovense bedrijf is onder meer zat van de opstelling van vakbond FNV, heeft ASML-topman Peter Wennink laten weten in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).