De Vegetarische Slager wordt overgenomen door Unilever. Oprichter Jaap Korteweg blijft betrokken bij de fabrikant van plantaardige voedingsmiddelen. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

De overname past bij de ambitie van De Vegetarische Slager om de grootste 'slager' ter wereld te worden, vertelt Korteweg aan NU.nl.

Op dit moment worden de producten van het merk in zeventien landen verkocht, terwijl Unilever in 170 landen actief is. Volgens Unilever past de aankoop bij het plan om meer plantaardige voedingsmiddelen aan zijn portfolio toe te voegen.

Er waren meer gegadigden om De Vegetarische Slager over te nemen, vertelt Korteweg. "Puur financieel gezien hadden we misschien beter voor een andere aanbieding kunnen gaan, maar we hebben voor Unilever gekozen voor de grootst mogelijke groei. We willen over een paar jaar tien keer zo groot zijn, in plaats van vijf keer zo groot."

'Overname staat vernieuwing niet in de weg'

Korteweg zegt niet bang te zijn dat het merk door de overname minder vernieuwend zal worden. "Het bijzondere van Unilever is dat het op zoek gaat naar bedrijven met een missie, en die missie doorzet. Wij zijn in die zin niet de eerste."

"Denk maar aan het ijsmerk Ben & Jerry's, dat al achttien jaar eigendom van de multinational is, en nog steeds vernieuwt. Recent kwamen ze nog met veganistisch ijs, een heel goed en succesvol product", aldus Korteweg.

De oprichter, die als "inspirator" verbonden blijft aan het merk, ziet een vergelijkbare toekomst voor De Vegetarische Slager weggelegd. "Tot nu toe ontwikkelden we onze producten met een klein groepje mensen, maar met Unilever zijn dat er straks honderden. We kunnen er dus alleen maar beter van worden."

Korteweg hield ooit zelf koeien, maar werd vegetariër en richtte in 2007 De Vegetarische Slager op. Door de jaren heen werkte het merk met verschillende vleesmakers, waaronder Unilever-merk Unox en snackbarketen Smullers, samen aan de ontwikkeling van vleesvervangers.

