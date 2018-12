De Nederlandse reisorganisatie Sunweb wordt overgenomen door de Noord-Europese investeringsmaatschappij Triton. Hoeveel geld er bij de overname betrokken is, is niet bekend.

​De reisorganisatie, die in 1991 werd opgericht, behaalt jaarlijks een omzet van zo'n 600 miljoen euro. Jaarlijks maken ongeveer een miljoen mensen gebruik van de diensten van de reisorganisatie.

Oprichter en eigenaar Joost Romeijn blijft minderheidsaandeelhouder en treedt toe tot de raad van commissarissen. Romeijn toonde zich verheugd met de verkoop van Sunweb.

"Deze transactie is aan te raden om mee te doen in de internationale reisindustrie. Schaalvergroting is daarvoor nodig en ook extra kapitaal om voldoende te investeren in internet en automatisering", zegt Romeijn in een persbericht.

Het voltallige personeel in Nederland blijft volgens hem zitten, inclusief topman Gert De Caluwe. Momenteel werken er 500 mensen bij het bedrijf.

