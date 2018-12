H&M Group haalt in het vierde kwartaal van 2018 een omzet van bijna 7 miljard euro, wat 1,5 miljard euro meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt onder meer door gunstige wisselkoersen.

Zo werd de Zweedse kroon minder waard ten opzichte van de euro. Wat hiermee aan winst overblijft, meldt de modegigant nog niet.

Ook de jaaromzet nam toe, van zo'n 24,5 miljard euro in 2017 naar bijna 26 miljard euro dit jaar. Ook hierbij is het nog niet duidelijk of er en hoeveel winst er overblijft, en dus ook niet of er uiteindelijk rode of zwarte cijfers worden geschreven.

Vorig jaar vielen de verkopen flink tegen voor het moederbedrijf van onder meer H&M, COS, Monki en Weekday. Al met al daalde de nettowinst toen met maar liefst 1,7 miljard euro; de hoogste daling tot nog toe. Het is nu afwachten tot 31 januari 2019, wanneer er met het complete jaarverslag duidelijk wordt of de daling doorzet.

H&M hanteert een alternatief financieel jaar, dat tot en met 30 november loopt. Hierdoor loopt het bedrijf voor de troepen uit met een eerste inkijkje in de jaarcijfers.

Het aandeel van de modegigant ging flink onderuit op de Zweedse beurs na de bekendmaking van de cijfers. Op de beurs in Stockholm daalde het aandeel om 13.30 uur met ruim 8 procent. Beleggers maakten zich zorgen om de prijsverlagingen die H&M doorvoerde om de overtollige kledingvoorraad te verkopen.

