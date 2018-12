PostNL-medewerkers mogen niet staken rondom de kerstdagen. Dat heeft de rechter donderdag besloten. Het postbedrijf spande een kortgeding aan tegen vakbond FNV.

PostNL vocht de door FNV aangekondigde staking aan omdat het voor onevenredig grote schade voor klanten en het bedrijf zou zorgen.

Het bedrijf voerde tijdens de zitting aan dat de staking miljoenen euro’s aan directe schade geeft. Ook zouden consumenten ernstig gedupeerd worden door de enorme vertraging van post en pakketten.

Verder zijn acties volgens PostNL prematuur omdat er nog wordt onderhandeld.

Drie andere bonden die ook onderhandelen over een nieuwe cao, zien niets in acties. FNV voerde juist aan dat er geen beweging zit in de cao-onderhandelingen en dat stakingen onvermijdelijk zijn.

FNV stelt dat het oneens is met de uitspraak van de rechter, maar wel afziet van de staking. "PostNL lijkt nu zijn zin te krijgen, maar hiermee is de onvrede en onrust zeker niet van de baan", aldus Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang in een persbericht.

Post NL is tevreden met de uitspraak en hoopt dat FNV net als de andere bonden weer snel aan tafel schuift om verder te praten over een nieuwe cao.