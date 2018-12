De raad van bestuur van Renault heeft na eigen onderzoek besloten dat omstreden topman Carlos Ghosn voorlopig aanblijft. Zijn in opspraak geraakte salaris en bonussen zouden binnen de wet vallen, aldus het bedrijf.

De constructie die op 20 november werd doorgevoerd, waarbij Ghosn tijdelijk wordt vervangen door operationeel directeur Thierry Bolloré, blijft daarmee voor nu intact. De automaker publiceerde het besluit donderdag zelf online.

Het interne onderzoek werd uitgevoerd door Claude Baland en Eric Le Grand, die beiden tot de ethische commissie van het bedrijf behoren. Ze concluderen dat alle betalingen die Ghosn tussen 2015 en 2018 ontving binnen de wet vallen.

Ghosn werd in november in Japan opgepakt op verdenking van belastingfraude, en zit nog altijd vast. Hij was voorzitter van Nissan, waar hij inmiddels is ontslagen, en is nog altijd topman van auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.

De vermeende fraude door de topman kwam aan het licht na een maandenlang intern onderzoek door Nissan, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider.