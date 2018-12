Fairphone heeft 7 miljoen euro opgehaald bij investeerders. De Nederlandse maker van zo eerlijk mogelijk geproduceerde smartphones wil het geld vooral gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling.

Ook wordt het geld aangewend om nieuwe markten te betreden en daar de verkoop van Fairphone te bevorderen, meldt de onderneming donderdag.

Onder meer Stichting DOEN en impactinvesteerdersgroep Pymwymic (Put Your Money Where Your Meaning Is Community) droegen bij. Eerder dit jaar voerde Fairphone een crowdfundingcampagne, waarmee 2,5 miljoen euro van het totaalbedrag werd opgehaald.

Volgens CEO Eva Gouwens is het doelbedrag dat het bedrijf zich stelde hiermee overtroffen. "Hiermee verkeren we in een gelukkige en stabiele positie, waarmee we verder kunnen met onze missie om de elektronica-industrie van binnenuit te veranderen", zegt ze in een persbericht.

Naast het bedrag van 7 miljoen euro stellen partijen als ABN AMRO en het Dutch Good Growth Fund een lening van 13 miljoen euro beschikbaar.

'Eerlijke' telefoons om de branche te veranderen

Fairphone werd in 2013 gestart door Bas van Abel, die tot oktober dit jaar CEO was. Hij is opgevolgd door Gouwens.

Van Abel wilde een telefoon met een lage milieu-impact en goede beloning en werkomstandigheden voor makers ontwikkelen. De smartphone van het merk is daarom bijvoorbeeld modulair, wat betekent dat losse onderdelen kunnen worden vervangen als ze kapot gaan.

Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om de productieketen van de hele telefoonbranche te veranderen. Sinds de oprichting heeft Fairphone twee generaties smartphones gemaakt.