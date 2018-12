De zeven grootste Nederlandse banken met betaal- en spaarrekeningen zetten hun invloed steeds vaker in voor maatschappelijke thema’s. Maar op het gebied van belastingontwijking, vrouwenrechten en klimaatverandering doen ze het slecht. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

Zo hebben weinig banken, Triodos en de Volksbank daar gelaten, een managementsysteem dat direct actie onderneemt als belastingen worden ontdoken.

Veel banken missen ook beleid om hun investeringen in fossiele brandstof af te bouwen. Op gendergelijkheid scoren alle banken een onvoldoende: de meesten bevorderen wel vrouwenparticipatie in hun eigen top, maar in het investeringsbeleid krijgt het nauwelijks aandacht en ontbreekt een zerotolerance beleid voor discriminatie van vrouwen.

Vooral NIBC en de Volksbank, waar SNS en ASN Bank onder vallen, verbeterden hun beleid flink ten opzicht van de vorige meting in 2016. De andere banken die onder de loep werden gelegd zijn ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en Van Lanschot Kempen. De maatschappelijke invloed van banken is groot, omdat ze het bedrijven en organisaties mogelijk maken om kapitaal te verwerven. Het doel van de Eerlijke Bankwijzer is om consumenten inzicht te geven in de investeringen en leningen van hun bank.

Strengere eisen voor dierenwelzijn

"Een aantal banken onderneemt nog volstrekt onvoldoende actie om misstanden aan te pakken en om duurzaam te financieren", zegt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer.

Vooruitgang werd geboekt op dierenwelzijn. Het beleid voor veetransporten werd aangescherpt door de Volksbank en Rabobank, zodat die niet langer dan acht uur duren. Rabobank en ING werden strenger voor kolenbedrijven en Rabobank voor de productie van bont. De Volksbank stelde nieuwe eisen aan bedrijven om openheid van zeken te geven over hun belastingovereenkomsten of schikkingen met belastingautoriteiten.

