De directeuren van de grootste Nederlandse ondernemingen ontvingen vorig jaar een gemiddelde beloning van 3,6 miljoen euro, hoewel de verschillen groot zijn. De minstverdienende CEO kreeg 700.000 euro terwijl de meestverdienende 8,3 miljoen euro ontving.

In 2016 stond de gemiddelde beloning op 2,9 miljoen euro, zo blijkt woensdag uit een overzicht van het Belgische opleidingsinstituut Vlerick Business School.

De instelling deed onderzoek naar de beloningen van CEO's van 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verdienen de directeuren van grote beursgenoteerde ondernemingen meer. Het gemiddelde jaarsalaris ligt in Duitsland op 6,2 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 3,8 miljoen euro.

Stijging beloning in aandelen

De grootte van de onderneming speelt mee, maar ook de afkomst van een CEO. “Een CEO afkomstig uit een ander land dan waar het bedrijf een beursnotering heeft, ontvangt gemiddeld meer dan CEO’s uit hetzelfde land als het bedrijf", zegt professor Xavier Baeten van Vlerick.

"Dat is opvallend, omdat de markt van CEO's vaak als internationaal wordt gezien. Het onderzoek toont aan dat er extra moet worden betaald om een buitenlandse CEO aan het roer te krijgen.”

De onderzoekers merken verder op dat nog geen 20 procent van de maatstaven waarop CEO' worden beoordeeld verder gaan dan financiële. Ook stijgen de beloningen in de vorm van aandelen. Deze langetermijnbeloningen stegen van 1,26 miljoen euro in 2016 naar 1,82 miljoen euro in 2017.