Het aandeel van het Britse kledingmerk Superdry daalde woensdag bijna 30 procent nadat het concern opnieuw waarschuwde last te hebben gehad van het warme weer. Consumenten kochten geen extra kleding voor de winter, aldus het concern.

Superdry verlaagt daarom opnieuw de winstverwachting voor het volledige boekjaar, meldt het concern woensdag.

De onderneming denkt nu een winst van 55 tot 70 miljoen pond (60,9 tot 77,5 miljoen euro) in het gehele jaar te kunnen boeken. Beursanalisten hadden gerekend op een winst van rond de 84 miljoen pond (93 miljoen euro).

Het concern overweegt enkele winkels te sluiten als onderdeel van een plan om de kosten te verlagen met 50 miljoen pond.

In oktober verklaarde het merk al last te hebben gehad van het warme weer, maar in november en december kwamen consumenten niet terug. Euan Sutherland, topman van Superdry,zegt dat het concern ook last heeft van een consument die steeds meer gericht is op kortingen.