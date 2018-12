Albert Heijn gaat meer verse producten verkopen en zal een plek worden om iets te eten. Dat zegt Wouter Kolk, sinds 1 november de baas van Ahold Delhaize Europa en Indonesië, woensdag in Het Financieele Dagblad (FD). Het ombouwen van de winkels zal ten koste gaan van klassieke kruidenierswaren, waar minder ruimte voor zal zijn.

FD haalt cijfers van marktonderzoeker GfK aan, waaruit blijkt dat de traditionele supermarkten van Albert Heijn vorig jaar minder klanten over de vloer kregen dan het jaar ervoor. Kolk trekt uit de terugloop van het aantal supermarktklanten de conclusie dat de supermarkten van Albert Heijn "een andere functie" moeten krijgen.

Daarvoor in de plaats komt dus meer ruimte voor directe consumptie in de winkel en meer verswaar, volgens Kolk. Ook wordt er onderzoek verricht naar een snellere bezorgservice. Hierover is AH in gesprek met partijen als Thuisbezorgd en Deliveroo.

Naast het ombouwen van winkels, zal de supermarktketen volgend jaar als proef een eerste keuken van Albert Heijn openen, vertelt Kolk in de zakenkrant. "Wij hebben duizenden recepten. We kunnen een aantal favoriete gezonde Allerhande-maaltijden ook voor jou klaarmaken. Dat doen we echter niet op de winkelvloer. We hebben gemerkt dat dat niet efficiënt is."

'Vernieuwde AH' leidt mogelijk tot sluiting van winkels

In totaal zal Albert Heijn in 2019 150 winkels van de 966 winkels in Nederland ombouwen met de vernieuwde formule.

Mogelijk worden er ook winkels gesloten. "Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland", stelt Kolk. "Maar dat hoeft ook niet, ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor een snelle bezorgingsservice gebruikt worden."

