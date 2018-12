Drie kwart van de nieuwe bestuursbenoemingen van grote bedrijven wereldwijd gaat naar een man. In dit tempo zal gendergelijkheid in de boardroom er niet komen, stelt het internationale adviesbureau EgonZehnder.

Slechts een vijfde van alle bestuurders is vrouw, concludeert het adviesbureau na een onderzoek van de mondiale bedrijfstop. Het nam 1.610 grote bedrijven uit 44 landen met samen een beurswaarde van 46 biljoen dollar (ruim 40 biljoen euro) onder de loep.

In Frankrijk worden de meeste stoelen in de bestuurskamer door vrouwen bezet: 42 procent. Saoedi-Arabië kwam er met slechts 1 procent het slechts vanaf. In 25 landen hebben meerdere grote bedrijven geen vrouw in de board, waaronder China, Brazilië en Rusland.

Onderzoek laat zien dat ten minste drie vrouwen in een bestuur een positief effect heeft. Dat is het omslagpunt waarbij de aanwezigheid van vrouwen de werkwijze van een bestuur ook daadwerkelijk beïnvloedt.

27,5 procent Nederlandse bestuursleden vrouw

Nederland zit niet in de top. Van de besturen heeft 95,5 procent ten minste één vrouw. Dat is een stuk beter dan in 2006, toen de helft van de bedrijven nul vrouwen in het bestuur had. Inmiddels is 27,5 procent van de bestuursleden in ons land vrouw.

Bedrijven met een vrouwelijke directeur hebben een grotere kans op vrouwelijke bestuursleden, maar van alle CEO's wereldwijd is 3,7 procent vrouw.

"Ik kan het me maar lastig voorstellen hoe je een succesvol bedrijf kunt zijn als je geen spiegel bent van de maatschappij die je bedient", zegt Paul Polman, tot eind deze maand CEO van Unilever, tegen EgonZehnder.

Onder zijn leiding groeide het aantal vrouwelijke managers bij het bedrijf tot 48 procent. Vijf van de dertien bestuursleden zijn er vrouw.