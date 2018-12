De polikliniek van MC IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord is per direct gesloten.

Patiënten kunnen daar niet meer terecht, bevestigt een woordvoerder van de failliete MC Groep na berichtgeving door De Stentor.

Patiënten die in Emmeloord werden behandeld, hebben een brief gekregen waarin ze worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Lelystad. "Geen ideale situatie, daar zijn wij ons van bewust. Maar we zijn failliet", aldus de woordvoerder.

Of de situatie zo blijft, hangt volgens hem af van de onderhandelingen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Er wordt onderhandeld over een voortzetting van de zorg.