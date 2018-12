Het Deense ISS, het grootste schoonmaakbedrijf ter wereld, is van plan om 100.000 banen te schrappen. Het concern wil zich gaan concentreren op de winstgevendste markten en trekt zich daarom terug uit dertien landen

ISS vertrekt uit Thailand, de Filipijnen, Maleisië, Brunei, Brazilië, Chili, Israël, Estland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Roemenië.

Deze landen zijn goed voor 12 procent van de omzet van ISS en 8 procent van de operationele winst, aldus ISS maandag.

Na de reorganisatie heeft het concern, één van de grootste werkgevers in Europa, nog 390.000 werknemers. Het aantal klanten neemt ook flink af. Het aantal daalt van 125.000 naar 62.000.

Gedwongen tot nieuwe strategie

ISS-topman Jeff Gravenhorst zegt dat ISS zich meer wil gaan richten op grotere klanten. Die markt is zo'n 400 miljard dollar waard, maar ISS heeft hierin een aandeel van maar 2 procent.

ISS ziet zich genoodzaakt de nieuwe strategie in te voeren, nu het aandeel zo'n 18 procent in waarde is gedaald door hedgefondsen die tegen het bedrijf speculeerden. Ook beursanalisten waren negatiever geworden over het aandeel.

In Nederland is ISS nog actief met zo'n 2.500 tot 3.000 medewerkers, nadat eerder al een groot deel van de schoonmaakportfolio werd verkocht aan branchegenoot CSU.

Dat was in overeenstemming met de strategie die nu door ISS is aangekondigd. "Verder zal dit geen consequenties meer hebben in Nederland", vertelt een woordvoerder.