Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw uitspraken gedaan over zijn gespannen verhouding met de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC. De Amerikaanse zakenman zegt "geen respect voor de SEC te hebben", maar zich wel aan de schikking met de toezichthouder te zullen houden, "omdat hij het rechtssysteem respecteert".

Dat vertelde hij zondag in het Amerikaanse televisieprogramma 60 Minutes.

Musk schikte onlangs met de SEC nadat hij via Twitter bekendmaakte Tesla van de beurs te gaan halen. Hij verklaarde daarbij dat er financiering was om dit te doen. Later bleek dit helemaal niet waar te zijn. Beleggers voelden zich misleid door Musk.

Als onderdeel van zijn schikking moeten de tweets van Musk worden gecontroleerd, maar volgens de ondernemer geldt dit alleen voor tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden. Voor de andere tweets geldt de vrijheid van meningsuiting, vindt hij.

De Tesla-topman herhaalde in het interview verder dat Tesla het afgelopen jaar dicht bij een bankroet was. De productie van Model 3 groeide niet snel genoeg, totdat het bedrijf in een tent op het parkeerterrein bij zijn fabriek een extra productielijn optuigde. "We verloren 50 miljoen dollar, soms 100 miljoen dollar per week", aldus Musk.