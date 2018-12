Zakelijk Ondernemers in actie tegen duurder tijdelijk werk Ondernemers in onder meer de detailhandel, horeca, recreatie en land- en tuinbouw komen in actie tegen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maakt. Ze overhandigen dinsdagmiddag in Den Haag een manifest aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hun zorgen te uiten.