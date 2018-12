Zakelijk 'Aandeel Deutsche Bank in witwaszaak Danske Bank groter dan verwacht' Deutsche Bank had een groter aandeel in het grote witwasschandaal bij Danske Bank dan eerder werd aangenomen. Volgens zakenkrant Financial Times verwerkte de Duitse bank nog eens 31 miljard euro aan dubieuze geldstromen, boven op de 132 miljard euro die eerder werd gemeld.