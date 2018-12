PostNL heeft in aanloop naar pakjesavond een recordaantal van circa twaalf miljoen pakketten verwerkt in zijn distributiecentra. Vorig jaar lag dit cijfer in de periode tussen Black Friday en pakjesavond op iets minder dan tien miljoen pakketten.

Volgens PostNL was het cijfer hoger dan verwacht. Het bedrijf wijst op de toenemende populariteit van online winkelen voor Sinterklaas. Ook op Black Friday en Cyber Monday was het drukker dan ooit, aldus PostNL. Het postbedrijf maakt zich op voor een vergelijkbaar drukke periode voor Kerstmis.

Het bedrijf kreeg echter wel veel klachten te verwerken over de vertraging van sinterklaascadeaus. Door het grote aantal bestellingen is het bedrijf een achterstand opgelopen. Hoe groot de achterstand nog is, kan een woordvoerder van PostNL niet zeggen.

"Er zijn vertragingen, dat is zeker waar. Die zijn in afgelopen week enorm geslonken. We kunnen geen garantie dat ieder pakketje op tijd is voor Sinterklaas", stelt de woordvoerder. Om hoeveel pakketten het gaat, kan PostNL niet zeggen. "Het overgrote deel van de bestellingen is op de beloofde dag bezorgd", aldus de woordvoerder.

Voor 2,4 miljard euro gepind voor Sinterklaas

Betaalvereniging Nederland liet weten dat in de afgelopen zeven dagen voor 2,4 miljard euro werd gepind voor Sinterklaas, wat iets hoger is dan vorig jaar. Via online betaalplatform iDEAL werd voor 991 miljoen euro besteed in webwinkels, tegen bijna 768 miljoen euro in 2017.

Betaalvereniging Nederland baseert zich op cijfers van transactieverwerker equensWorldline. Op basis daarvan is een schatting voor het hele land gemaakt.

