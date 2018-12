Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de betrokkenheid van Nederlandse banken en bedrijven bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro, gelieerd aan de beruchte Magnitsky-zaak, blijkt woensdag uit onderzoek van Zembla en NRC.

Het OM doet onderzoek naar aanleiding van een aangifte door de Britse zakenman Bill Browder. De zakenman deed in 2017 aangifte, maar deze werd niet eerder openbaar gemaakt.

Volgens het onderzoek van Zembla en NRC maakten "een groot aantal witwasbedrijven", die ook betrokken zijn bij het witwasschandaal van Danske Bank, geld over naar Nederlandse bedrijven met Nederlandse bankrekeningen.

De betrokken bedrijven, volgens het onderzoek veelal exporteurs van groenten, fruit en bloemen, leverden producten aan Russische kopers. Ze werden hiervoor op Nederlandse bankrekeningen betaald door verdachte derde partijen, via het Estse filiaal van Danske Bank.

De banken die naar voren komen bij het onderzoek zijn ING, ABN AMRO en Rabobank. Volgens Zembla en NRC wil geen van de banken iets zeggen over de mogelijke betrokkenheid bij de verdachte transacties.

ABN AMRO laat aan NU.nl weten dat zowel off the record als openlijk gesprekken zijn gevoerd. Die konden echter niet over bepaalde details gaan. "De bank kan nooit ingaan op specifieke transacties van klanten", schrijft een woordvoerder. De bank trekt verdachte transacties overigens naar eigen zeggen wel zoveel mogelijk na.

Woensdag om 21.15 uur wordt de Zembla-aflevering over het onderwerp uitgezonden op NPO 2.

Mogelijk betrokkenheid bij 200 miljard euro aan dubieuze geldstromen

De grootste bank van Denemarken wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 mogelijk 200 miljard euro aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan.

De mogelijke witwaspraktijken van Danske Bank kwamen aan het licht door de Russische advocaat en klokkenluider Sergei Magnitsky, die werkte voor Browder. Hij kwam in 2009 om het leven in een Russische cel nadat hij belastingfraude had aangetoond.

Eerder werd Deutsche Bank al beticht van betrokkenheid bij het schandaal

Deutsche Bank is mogelijk ook betrokken geweest bij het witwasschandaal. Vorige maand berichtte The Wall Street Journal​ dat de bank voor zo'n 150 miljard dollar (132 miljard euro) aan potentieel verdachte transacties uitgevoerd zou hebben.

Inmiddels hebben de Duitse autoriteiten al invallen gedaan bij de bank. Daarbij zijn alle acht leden van de raad van bestuur op de korrel genomen. Hun kantoren werden doorzocht, lieten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten.

'Within Temptation mogelijk ook betrokken'

Ook de Nederlandse band Within Temptation is mogelijk betrokken bij de witwaszaak. De metalband heeft meerdere keren opgetreden in Rusland. Een van de betalingen daarvoor werd overgemaakt vanaf een rekening in Estland die op naam stond van een onbekend bedrijf uit het Caribische belastingparadijs Belize. "Voor bouwmaterialen", stond er bij de omschrijving.

"We deden in die tijd heel veel concerten. Niemand heeft gezien dat de afzender onbekend was en de omschrijving niet paste", zegt Raymond Rijnaars van AT Productions, toentertijd het management van Within Temptation, tegen NRC.

