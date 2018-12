Zakelijk 'Ziekenhuizen mogelijk 184 miljoen in de plus door vervallen medicijnpatent' Het patent van het bestverkochte medicijn ter wereld is in oktober verlopen. De prijzenslag die hierdoor tussen de vijf grote farmabedrijven is losgebarsten, kan het Nederlandse zorgstelsel naar schatting 184 miljoen euro kostenbesparing opleveren. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) woensdag.