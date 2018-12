Altria, producent van sigarettenmerken als Marlboro en Lucky Strike, stapt mogelijk in de wiet. Het Amerikaanse bedrijf voert gesprekken over een investering in de Canadese cannabisonderneming Cronos Group.

Cronos, dat twee merken voor medicinale wiet bezit en een marktwaarde heeft van omgerekend zo'n 2,8 miljard euro, benadrukte dat er nog geen enkele overeenkomst is gesloten.

Nu Canada recreatief gebruik van de drug heeft gelegaliseerd, zijn wietondernemingen interessant geworden voor reguliere bedrijven. Voor tabaksfabrikanten als Altria biedt cannabis een mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren naast traditionele rokers.

Naast sigarettenfabrikanten, zijn ook andere grote bedrijven geïnteresseerd in het 'groene goud'. Zo nam bier- en wijnproducent Constellation Brands vorig jaar een belang in cannabisbedrijf Canopy Growth. Naar verluidt onderzoekt ook frisdrankreus Coca-Cola de mogelijkheden om in cannabisproducten te stappen.

