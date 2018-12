Medeoprichter Steven Schuurman van technologiebedrijf Elastic is een nieuwe Nederlandse dollarmiljardair, blijkt uit berekeningen van persbureau Bloomberg.

Elastic ontwikkelt software om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster, maar ook Credit Suisse, Accenture en Uber, tot zijn klanten.

Het bedrijf werd in 2012 opgericht door Schuurman, Shay Banon, Uri Boness en Simon Willnauer. Schuurman heeft ongeveer een vijfde van de onderneming in handen, een belang dat momenteel een waarde heeft van zo'n 1,1 miljard dollar, omgerekend ruim 967 miljoen euro.

Schuurman is de grootste aandeelhouder. Banon, de topman, bezit 12 procent van het in het Amerikaanse Mountain View gevestigde bedrijf.

Tweede grote succes voor Schuurman

Het is niet de eerste klapper die de ondernemer maakt. Schuurman was ook medeoprichter van SpringSource, een open source-softwarebedrijf dat in 2009 voor honderden miljoenen dollars werd gekocht door softwarebedrijf VMware.

Begin oktober ging Elastic naar de beurs in New York. Dat debuut verliep al opmerkelijk. De koers van de techstart-up eindigde maar liefst 94 procent boven de introductiekoers. Daardoor verkreeg het bedrijf een marktwaarde van bijna 5 miljard dollar. Inmiddels is de koers meer dan verdubbeld.