De bevoorradingsproblemen die sinds vorige week spelen bij pompstations zijn voorlopig nog niet opgelost, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Oorzaak van het geringe aanbod is het laagstaande water in de rivieren die deze producten aanvoeren.

Rivieren zoals de Rijn, Waal en IJssel staan historisch laag, waardoor binnenvaartschepen slechts een kwart van de gebruikelijke lading aan benzine en diesel mee kunnen nemen. Hierdoor komen tankstations in de problemen.

Volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) zijn er momenteel enkele tientallen tankstations gesloten, omdat ze 'leeg' zijn.

Dit probleem kan enkel verholpen worden door regenval in Zwitserland en Oostenrijk. Wanneer de problemen bij Nederlandse tankstations voorbij zijn, is dus moeilijk te voorspellen. "We hebben geen glazen bol", stelt een woordvoerder van Total, "het enige wat we kunnen doen, is hopen dat het snel weer gaat regenen."

Alternatief transport is moeilijk realiseerbaar

Volgens Evofenedex, de belangenorganisatie van Nederlandse handels- en productiebedrijven, is alternatief vervoer niet altijd een optie. Overstappen op wegvervoer is volgens de beleidsadviseur moeilijk, omdat er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs is en een vrachtwagen qua inhoud veel beperkter is.

Binnenvaartschepen kunnen wel kleinere ladingen vervoeren, maar dat loont niet altijd. "We moeten wel drie of vier binnenvaartschepen gebruiken om een gebruikelijke lading te verschepen, maar dat betekent natuurlijk dat de kosten ook vier keer hoger uitvallen", stelt Jurgen van der Sloot, beleidsadviseur bij de belangenorganisatie. "Die extra schepen zijn ook niet meteen beschikbaar", vervolgt Van der Sloot.

Wel wordt er in beperkte mate gebruikgemaakt van extra vervoer over het spoor. "Maar treinen zijn niet flexibel en spoortrajecten zijn vaak al een jaar van tevoren geboekt", sluit Van der Sloot af.

Shell zegt een inhaalslag te maken

Een woordvoerder van Shell claimt dat de problemen bij Shell snel opgelost zijn en de onbemande tankstations "binnen enkele weken" weer normaal bevoorraad worden.

"We hebben een flinke inhaalslag kunnen maken met alternatieve manieren van transport vanaf het brandstofdepot in Arnhem. We kunnen snel weer met de standaardplanning beginnen."