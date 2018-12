Aandelenmarkten wereldwijd zijn maandag flink hoger geopend, nadat China en de Verenigde Staten afspraken hebben gemaakt om de komende drie maanden geen nieuwe importheffingen in te voeren.

De AEX opende 2 procent hoger. Ze stond bijvoorbeeld de koers van staalproducent ArcelorMittal flink in de plus. Ook andere aandelenbeurzen in Europa staan flink hoger. De DAX-index in Duitsland steeg met 2,5 procent en de FTSE 100 in Londen stond 1,6 procent in de plus.

Afgelopen weekend maakten de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump bekend geen nieuwe importheffingen in te stellen. Vanaf 1 januari zou de VS automatisch hogere heffingen op Chinese goederen invoeren als er geen handelsakkoord zou worden gesloten.

Maar tijdens de G20-top in Buenos Aires kwamen de partijen overeen vanaf het nieuwe jaar nog eens negentig dagen te nemen om tot een akkoord te komen. Ook zou China meer Amerikaanse goederen kopen en importheffingen op Amerikaanse auto's verlagen, verklaarde het Witte Huis.