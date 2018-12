Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft alle aandelen in bedrijven die tabak, bont of wapens produceren of actief zijn in de porno-industrie van de hand gedaan. In totaal heeft PMT voor 6 miljard euro aan dergelijke aandelen verkocht en opnieuw geïnvesteerd in andere aandelen.

Het aantal ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Azië waar PMT aandelen van heeft, is gedaald van zestienhonderd naar achthonderd, bevestigt het fonds na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

"Vanaf nu heeft PMT alleen nog maar aandelen van solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen en aanspreekbaar zijn op hun doen en laten", aldus het fonds maandag.

In fossiele energie zit het fonds nog wel. Volgens een woordvoerder van PMT heeft dat ook te maken met de achterban. Deelnemers aan het fonds konden namelijk laten weten wat ze belangrijk vinden.

PMT zegt de afgelopen twee jaar nieuwe criteria te hebben opgesteld om een eigen aandelenportefeuille samen te stellen.

Geen concessies risico en rendement

Eerder probeerde PMT vooral de bredere aandelenmarkt te volgen. Dit deed het fonds door te beleggen in de bedrijven die deel uitmaakten van een bredere zogeheten standaardbenchmark. Dit is een verzameling aandelen die door andere partijen werd samengesteld.

"Zo'n benchmark is vaak een black box. Je krijgt allerlei bedrijven in de beleggingsportefeuille, zonder dat je daar zelf een expliciete keuze voor hebt gemaakt", legt het fonds uit. "PMT wil deze keuze bewust maken en is gaan onderzoeken of een eigen passende aandelenportefeuille mogelijk is."

Volgens PMT worden er geen concessies gedaan als het gaat om de verhouding tussen rendement en risico.

