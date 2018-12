De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben zaterdagavond in Buenos Aires afgesproken om na 1 januari geen nieuwe invoerheffingen in te voeren. De landen lassen een pauze van negentig dagen in en hopen in die periode tot een handelsakkoord te komen.

Dat melden Chinese staatsmedia na afloop van het werkdiner tussen beide presidenten op de G20-top in de Argentijnse hoofdstad. Beide landen willen op korte termijn de handelsbesprekingen hervatten.

Trump is akkoord gegaan om geen nieuwe invoerheffingen op te leggen en Peking zal een grote hoeveelheid aan Amerikaanse producten kopen, stelt het Witte Huis in een verklaring.

"China staat ook open om de eerder afgekeurde overname van de Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors door het Amerikaanse Qualcomm goed te keuren, mocht de overnamedeal alsnog op tafel komen te liggen", aldus het Witte Huis.

Qualcomm zag af van overname NXP na Chinese afkeuring

Qualcomm was bereid 44 miljard dollar (39 miljard euro) te betalen voor het eveneens in New York genoteerde NXP, maar de Chinese toezichthouder ging niet akkoord. Daardoor zag Qualcomm in juli van dit jaar af van de overname.

Als China en de VS niet tot een akkoord komen na negentig dagen, dan zullen beide landen de huidige tarieven van 10 procent verhogen naar 25 procent.

De economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei dat de ontmoeting "zeer goed" is verlopen, maar liet zich niet uit over de uitkomsten. De ontmoeting tussen Xi en Trump duurde bijna 2,5 uur, wat langer was dan gepland.

China en de Verenigde Staten zijn al enige tijd verwikkeld in een handelsoorlog. Trump voerde in september importheffingen in op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. China reageerde door ook invoerheffingen op Amerikaanse producten in te stellen.

