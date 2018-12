ABN AMRO heeft zich ontdaan van haar private-equitytak Participaties. Medewerkers van de afdeling ontvingen de afgelopen jaren miljoenen euro's boven op hun salaris, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Zestien managers en voormalige medewerkers van Participaties streken de laatste twee jaar zo'n 15 miljoen euro extra op. Volgens het dagblad gebeurde dit in de vorm van dividenduitkeringen.

Volgens de bank, die voor meer dan de helft in handen is van de Staat, zijn de hoge dividenduitkeringen niet in strijd met het Nederlandse bonusplafond.

In gesprek met de Volkskrant geeft de bank wel toe dat het gematigde beloningsbeleid en de verdiensten van de werknemers bij Participarties "niet in de geest is van het gematigde beloningsbeleid van ABN AMRO".

ABN Amro: Besluit niet genomen onder druk van Staat

De bank stelt dit besluit zelf te hebben genomen en dat er geen sprake was van druk van de Nederlandse Staat. Minister Wopke Hoekstra van Financiën bevestigt dit in gesprek met het dagblad.

"ABN AMRO heeft, nadat de effecten van deze beloningsstructuur duidelijk werden, geconstateerd dat dit niet past bij het type bank dat ABN AMRO wil zijn", stelt de minister in een reactie.

Oppositiepartij PvdA wil opheldering van Hoekstra. Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt de houding van de minister te passief. "De gang van zaken bij ABN AMRO toont opnieuw dat banken de beloningsregels op alle mogelijke manieren omzeilen. De minister moet kijken van welke mazen in de wet hier gebruik is gemaakt", citeert de Volkskrant Nijboer.

