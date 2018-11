Door het grote aantal online bestellingen kunnen pakketbezorgdiensten als PostNL en DHL niet garanderen dat alle sinterklaascadeaus op tijd bezorgd worden. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Bezorgdiensten zetten alles op alles om pakketjes op tijd te bezorgen. "Er zijn nog een aantal dagen tot het 5 december is, maar het is op dit moment heel druk. Normaal bezorgen we elke dag 700.000 pakketten, dat is nu het dubbele", zegt Ellen Talsma, woordvoerder van marktleider PostNL.

Ook bij DHL is het topdrukte. "De tsunami van pakketten die het gevolg is van Black Friday vlakt nu af. We verwachten na het weekend drukte voor Sinterklaas, en dan eind deze maand nog een kerstpiek", zegt Ewout Blaauw, woordvoerder bij DHL.

Sinterklaascadeaus beter in de winkel kopen?

Ondernemer Koen Wijnstok heeft al twaalf jaar een webshop voor dieetproducten. "Normaal krijgen onze klanten hun bestelling de volgende dag, nu hebben sommige pakketten wel een week vertraging. Ik krijg veel klachten binnen. Ik heb er een halve dagtaak aan om die allemaal te beantwoorden."

Wijnstok vindt dat pakketbezorgdiensten veel duidelijker moet zijn over de vertragingen. "PostNL is mooi weer aan het spelen. Ze vertellen dat onze pakketjes een dag langer onderweg zijn door de drukte, maar dat kunnen ze niet waarmaken."

In de top-5 bedrijven waar bij de Consumentenbond nu het meest over geklaagd wordt, staan PostNL en DHL Express bovenaan.

Kunnen sinterklaascadeaus dan maar beter in een fysieke winkel worden gekocht? "Als je dinsdag je cadeaus voor pakjesavond pas bestelt, maak je het wel spannend", zegt Talsma van PostNL. In de winkel sta je dan ook in de rij, volgens Blaauw. "Voor alles geldt: doe het ruim van tevoren."

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!