Ondernemer Marcel Boekhoorn heeft de overname van winkelketen HEMA afgerond nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder al groen licht gaf.

Dat bevestigt het concern vrijdag. Het investeringsvehikel van Boekhoorn, Ramphastos, heeft de financiële positie van HEMA verbeterd door onder meer een deel van de schulden af te lossen.

Beide partijen willen in de komende jaren meer investeren in Nederland en België. Meer details over de nieuwe strategie wordt in het voorjaar van 2019 gepresenteerd.

Sinds de aangekondigde overname door Boekhoorn medio oktober is onder meer besloten om de helft van de directie te schrappen. Volgens Het Financieele Dagblad is Boekhoorn verder van plan om meerdere HEMA-winkels te verkopen aan franchisenemers. Zo moet een expansie in het buitenland worden gefinancierd. Ook zou HEMA de eigen bakkerij willen afstoten.

Met de overname van HEMA door Boekhoorn kwam een einde aan het lange conflict tussen de franchisers. Hij wist nieuwe afspraken te maken over de verdeling van de inkomsten uit internetverkopen.

