De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) onderzoeken zorginstelling DeSeizoenen vanwege het mogelijk omzeilen van het winstverbod.

Dat zorgautoriteit bevestigt het onderzoek naar de zorgonderneming tegenover NU.nl, maar kan niet bevestigen dat het draait om het mogelijk omzeilen van het winstverbod. Het onderzoek is gestart na "verontrustende signalen" die ze ontvangen hebben "over bestuurlijke en financiële constructies" bij het zorgconcern.

In een reactie weerspreekt DeSeizoenen de berichtgeving van Trouw over het omzeilen van het winstverbod. “Wij hebben alle vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek", stelt algemeen directeur Merlijn Trouw. "Indien de NZa en de IGJ ook een onderzoek instellen naar DeSeizoenen, verlenen we daar uiteraard onze volledige medewerking aan"

DeSeizoenen wordt onderzocht vanwege het winstverbod in de zorg, claimt Trouw. De advocaat van de centrale cliëntenraad, Hans Lohman, zegt tegen het dagblad dat het winstverbod via een vastgoedconstructie bij DeSeizoenen omzeild wordt.

Winstverbod zou omzeild worden via bv's

Het zorgconcern zit in een groep van drie bv's. Een daarvan is het zorgbedrijf, waarover geen winst behaald mag worden. Daarnaast zijn er nog een vastgoed- en facilitair bedrijf.

Advocaat Lohman betoogt tegenover Trouw dat door middel van deze constructie het geld dat aan cliënten besteed moet worden bij de commerciële bedrijven terechtkomt. NZa en IGJ gaan onderzoeken of de zorginstelling te veel geld betaalt aan de twee andere bv's.

Zorgondernemer Loek Winter betrokken bij DeSeizoenen

De bv's worden beheerd door vier aandeelhouders. Een daarvan is zorgondernemer Loek Winter, die ook betrokken was bij de failliete Slotervaart- en IJsselmeerziekenhuizen.

Van Winter is bekend dat hij het vastgoed gebruikt om winst te behalen op zijn zorgondernemingen. "Op zorg wordt niet verdiend, vastgoed is het verdienmodel", zei hij in mei tegen NRC.

De zorgautoriteit en de inspectie kunnen nog niet aangeven wanneer het rapport gepubliceerd wordt.

DeSeizoenen bestaat voor mensen met een verstandelijke beperking

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en gedragsproblematiek.

De zorginstelling heeft locaties in onder meer Eindhoven, Heerlen, Zutphen en Oploo.

