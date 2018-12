Verschillende huisartsen uit Lelystad signaleren "bijna dagelijks" patiënten die zorg mijden nu de ziekenhuisgroep MC IJsselmeerziekenhuizen failliet is.

Ze vinden het vervoer te duur. Slechts in sommige gevallen wordt het vervoer door verzekeraars of de gemeente vergoed.

Concrete cijfers ontbreken, zeggen de huisartsen in het radioprogramma Nieuws en Co, maar verschillende huisartsen maken melding van een stijgend aantal zorgmijders.

Huisarts Lenneke van Montfort had op donderdag "al vijf keer de discussie gevoerd over een verwijzing". Volgens haar zijn steeds meer patiënten niet in staat naar een ander ziekenhuis af te reizen.

Ze noemt in de uitzending van Nieuws en Co het voorbeeld van een patiënt met diabetes. "Ik wacht tot hij ziek genoeg is, zodat hij in aanmerking komt om met een ambulance naar het ziekenhuis te gaan."

Afgelopen dinsdag berichtte Omroep Flevoland al dat de huisartsen de noodklok hadden geluid over het groeiend aantal zorgmijders.

Eerder uitte al de Flevolandse Patiëntenfederatie vergelijkbare zorgen. Volgens de organisatie zouden 200.000 Flevolanders te maken krijgen met de nadelige gevolgen van een sluiting.

Schuld van 50 miljoen euro

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord werden op 25 oktober 2018 failliet verklaard door de rechtbank, tegelijkertijd met het ziekenhuis MC Slotervaart in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

De totale schuld van de failliete ziekenhuisgroep bedraagt ruim 50 miljoen euro. ING Bank is met een bedrag van 20,4 miljoen euro de grootste schuldeiser.

Het ziekenhuizenconcern werd failliet verklaard na jarenlange financiële problemen. "Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge kosten voor de inhuur van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte", verklaarde een woordvoerder destijds.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!