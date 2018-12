Albert Heijn en chocoladefabrikant Barry Callebaut gaan samenwerken met Tony's Chocolonely. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er vanaf maart 2019 minder kinderarbeid en moderne slavernij aan te pas komen bij de productie van de chocoladerepen van AH-huismerk Delicata.

De repen zullen rond de 10 cent duurder worden, vertelt Albert Heijns sourcing manager Jeroen Hirdes aan NU.nl. Dat komt doordat de chocola ook iets duurder zal worden ingekocht.

Albert Heijn is daarmee de eerste partner in een nieuw project van Tony's Chocolonely, dat de eigen manier van werken openstelt voor andere bedrijven.

De systemen waarmee het chocolademerk bijhoudt of er sprake is van kinderarbeid en de oorsprong van bonen traceert, worden daarmee ook beschikbaar voor andere merken.

Barry Callebaut, de grootste chocoladefabrikant ter wereld, zorgt er in dit geval voor dat de cacao gescheiden van andere cacao wordt verwerkt.

Inspanning van sector werpt nog maar weinig vruchten af

Het Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely probeert chocolade te maken die volledig 'slaafvrij' geproduceerd is. Dat is het bedrijf vooralsnog niet volledig gelukt, geeft de onderneming zelf ook toe.

In de wereldwijde chocolade-industrie komt nog veel kinderarbeid voor. Volgens de Cocoa Barometer 2018, een rapport van vijftien Europese ngo's, groeit het probleem zelfs. Volgens de laatste cijfers werken er in West-Afrika 2,1 miljoen kinderen in de cacaosector. Dat zijn er 100.000 meer dan vier jaar eerder.

Fabrikant Barry Callebaut heeft zichzelf als doel gesteld in 2025 volledig duurzaam te opereren. Ook andere grote bedrijven zoals Mars hebben dit soort toezeggingen gedaan.

Volgens het laatste rapport is het echter nog maar de vraag of die inspanningen ook tot resultaat leiden. Momenteel is er "geen bewijs dat boeren meer verdienen door deze toezeggingen".

