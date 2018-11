Unilever-topman Paul Polman treedt eind december terug nadat hij tien jaar lang aan het roer stond van de voedingsmiddelenfabrikant. Hij wordt opgevolgd door Alan Jope, de topman van de grootste divisie van Unilever.

Dit meldt Unilever donderdag. Er werd al langer gesproken over de positie van Polman nadat een verhuizing van een nieuw gezamenlijk hoofdkantoor naar Rotterdam mislukte.

Volgens een woordvoerder heeft de mislukte verhuizing niets te maken met het besluit om nu af te treden. "Hij heeft altijd gezegd dat dit de periode is dat hij zou blijven." De interne opvolging is ongeveer een jaar geleden begonnen, zegt de voorlichter.

De 62-jarige Polman had jaren gewerkt aan het plan om de bedrijfsstructuur van Unilever te versimpelen, maar onder druk van een groep Britse aandeelhouders ging de verhuizing niet door. De aandeelhouders zouden onder meer hebben gevreesd voor verlies van de notering in de Britse aandelenindex FTSE 100 in Londen. Aan Britse kant werd het bestuur van Unilever verweten nooit een goed plan te hebben gemaakt.

Ook streep door afschaffing dividendbelasting na mislukte verhuizing

Nadat de verhuizing niet doorging, verdween ook het belangrijkste argument van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen en uiteindelijk ging ook dat plan van tafel.

In een interview met het AD zei Polman onlangs dat de afschaffing van de dividendbelasting een voorwaarde was om te verhuizen naar Rotterdam. "We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: 'Als je ooit wil dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting'", aldus Polman in de krant.

Polman zal na zijn aftreden nog een half jaar aanblijven om de transitie te begeleiden en zal het bedrijf begin juli verlaten. Voor het debacle met de verhuizing naar Rotterdam had Polman te maken met een vijandig overnamebod van branchegenoot Kraft Heinz van zo'n 130 miljard euro.

Begin 2017 trok het Amerikaanse concern het overnamevoorstel terug, maar de affaire creëerde bij Unilever wel de urgentie om veranderingen door te voeren.

De opvolger van Polman, Alan Jope, werkt al sinds 1985 bij Unilever en is sinds 2014 verantwoordelijk voor de divisie Beauty & Personal Care. Dit bedrijfsonderdeel maakt onder andere Axe, Vaseline en Prodent.