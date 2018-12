Het aantal zzp'ers kan met 200.000 tot een miljoen toenemen door de opkomst van digitale platformen als Uber en horecaplatform Temper, schrijven economen van ING Economisch Bureau in een woensdag gepresenteerde scenarioanalyse.

De daadwerkelijke impact is vooral afhankelijk van de technologie, juridische regels en financiële prikkels, benadrukken ze.

De economen gaan uit van een behoudend en extreem scenario. In het eerste geval werken alleen mensen met een 'typisch platformberoep' als zelfstandige. Dat zijn beroepen als schoonmakers, horecapersoneel en taxichauffeurs.

Daarnaast zijn vooral mensen met kortdurende of flexibele contracten gevoelig voor de platformeconomie. Zo is het aantrekkelijk als uitzendkracht aan de slag te gaan via een online platform zodat het uitzendbureau als intermediair uit de keten wordt gehaald.

Wanneer alle uitzendkrachten, gedetacheerden en een deel van de mensen die zonder vaste uren in bovengenoemde gaan werken als zzp'er, komen er 200.000 nieuwe zelfstandigen bij.

In het meest extreme scenario zijn alleen bepaalde beroepen uitgesloten van de platformeconomie. De ING-economen denken dat 'platformisering' niet kan plaatsvinden bij bepaalde banen in de zorg en bij de overheid, omdat de welzijns- of bedrijfsrisico's te groot zouden zijn.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!