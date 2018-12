Ondanks herhaalde oproepen aan Nederlandse bedrijven is de animo voor een goede voorbereiding op Brexit laag, meldt de Douane aan NU.nl. De kosten voor het voorbereiden vormen volgens de Douane voor veel bedrijven een barrière. Ook speelt de onzekerheid over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen een mogelijke rol.

Vooral grote ondernemingen die nu al veel zaken doen met de Douane, zoals ferrybedrijven en transportondernemingen, hebben deskundigen ingeschakeld om aan de extra digitale administratie en aanvullende voorschriften te voldoen.

Afgelopen oktober was slechts 15 procent van de ondernemers die met het Verenigd Koninkrijk zakendoet goed voorbereid op een Brexit, volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK). 46 procent was enigszins voorbereid en 39 procent was helemaal niet voorbereid.

De DouaneTelefoon krijgt wel steeds meer vragen over de mogelijke impact van een Brexit, bijvoorbeeld over in welke situaties straks invoerrechten betaald moeten worden.

Voorbereiden op het zwartste scenario

Eerder deze maand introduceerde de Douane de Brexit-toolkit, met de stappen die ondernemers in elk geval moeten zetten. "Wij bereiden ons voor op het zwartste scenario en we raden ondernemers aan hetzelfde te doen", zegt de woordvoerder van de Douane.

Met het huidige akkoord, waarover het Britse parlement op 11 december zal stemmen, gaat op 29 maart een overgangsfase in. Voor Nederlandse ondernemers verandert er dan in ieder geval tot januari 2021 niets.

Wordt het akkoord verworpen, dan is er kans op een zogenoemde 'harde' Brexit. Het VK stapt dan per direct uit de douane-unie, met als gevolg extra controles, kwaliteitseisen en voorschriften voor de in- en uitvoer.

De handel met het Verenigd Koninkrijk leverde Nederland 22,7 miljard euro op in 2017, goed voor 3,1 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp).