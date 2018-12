Tientallen pompstations van in ieder geval Shell, BP en Total kampen met een tekort aan benzine en diesel, blijkt dinsdag uit een rondgang van NU.nl. Oorzaak is het lage waterpeil in de Rijn, waardoor binnenvaartschepen maar weinig kunnen vervoeren en de tankstations amper kunnen bevoorraden.

De problemen spelen bij brandstofdepots langs de Rijn, die de benzine en diesel aangeleverd moeten krijgen.

Vrachtwagenchauffeurs die normaliter vanaf depots tankstations door het hele land bevoorraden, moeten langere afstanden afleggen naar de kustprovincies, waar de depots wel voldoende brandstof hebben. "Per dag zijn er gemiddeld tien stations met een droogvaller. Dan is één of meer producten niet voorradig", zegt de woordvoerder van BP.

Om in alle delen van het land genoeg brandstof te garanderen, geeft Shell prioriteit aan bemande pompstations. Daardoor zitten tientallen onbemande pompstations zonder benzine en diesel.

"We proberen alle stations open te houden, maar kunnen droogvallers niet voorkomen", zegt een woordvoerder van Total. Het bedrijf geeft geen voorrang aan bepaalde typen tankstations.

Waterpeil stijgt maar mondjesmaat

Volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) zou meer neerslag in Zwitserland en Duitsland pas echt verlossing bieden. Voorlopig stijgt het waterpeil in die landen maar mondjesmaat.

"De waterstanden zijn daar met enkele centimeters gestegen, maar we hebben decimeters nodig", legt een woordvoerder van de branchevereniging uit.

Een woordvoerder van Shell kon niet zeggen hoelang de problemen zullen aanhouden. Het olie- en gasconcern werkt aan alternatieve routes, bijvoorbeeld over de weg of over het spoor.

Maar de ladingen die vrachtwagens of treinen kunnen meenemen, zijn veel kleiner dan die van schepen. De zegsman verwacht niet dat de prijzen aan de pomp door de problemen zullen stijgen.