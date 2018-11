Zakelijk Grote Nederlandse tankstations kampen met brandstoftekorten Tientallen pompstations van in ieder geval Shell, BP en Total kampen met een tekort aan benzine en diesel, blijkt dinsdag uit een rondgang van NU.nl. Oorzaak is het lage waterpeil in de Rijn, waardoor binnenvaartschepen maar weinig kunnen vervoeren en de tankstations amper kunnen bevoorraden. update: 14:52