Vakbond FNV valt maandagochtend met zo'n 150 metaalwerkers het kantoor van industrie-ondernemersorganisatie FME binnen voor een betere cao.

De werkgeversbranche spreekt zelfs van een 'inbraak' waarbij actievoerders zouden hebben gedreigd "mensen neer te sabelen". FNV-bestuurder Petra Bolster ontkent dit, en zegt tegen het FD dat de vakbond geweld afkeurt.

De FME schakelde de politie in na de start van de onaangekondigde actie.

De actie ging om 12 uur van start, en beoogt een beter cao-akkoord. FNV noemt het in een persbericht "een onaangekondigde sit-in", bedoeld om "te laten zien dat de cao gaat over mensen, oud en jong, uitzendkracht, flexcontract of vaste kracht".

Inmiddels heeft werkgeversvoorzitter Ineke Dezentje Hamming toegezegd onderhandelaar Ab van der Touw "per onmiddellijk" weer in gesprek gaat met de vakbonden voor een akkoord. Dat zou niet onder dwang zijn gebeurd. "Ons uitgangspunt is altijd al geweest om eruit te komen", aldus een woordvoerder tegen het FD.

Het conflict tussen de bonden en FME sleept al enkele maanden. Tienduizenden metaalwerkers staakten al meerdere malen voor een beter cao. Begin november liepen de onderhandelingen op niets uit.