Vakbond FNV is maandag met zo'n 150 metaalwerkers het kantoor van industrie-ondernemersorganisatie FME binnengevallen voor een betere cao. Volgens FME ging de FNV-inval gepaard met 'intimidatie' en 'bedreigingen' door de vakbondsleden.

De werkgeversbranche spreekt zelfs van een 'inbraak' waarbij actievoerders zouden hebben gedreigd "mensen neer te sabelen". FNV-woordvoerder Brenda Heidinga herkent het beeld niet dat wordt geschetst door FME.

Volgens de woordvoerder is de actie juist rustig verlopen. "Ik verbaas me over de berichten die ik zie. We zijn het gebouw binnengelopen, we hebben met wat mensen gesproken en toen we werden gevraagd om weg te gaan, zijn we weer weggegaan."

De actie ging om 12.00 uur van start, en beoogt een beter cao-akkoord. FNV noemt het in een persbericht "een onaangekondigde sit-in", bedoeld om "te laten zien dat de cao gaat over mensen, oud en jong, uitzendkracht, flexcontract of vaste kracht".

In een verklaring laat FME weten dat ze de vakbondsleden te woord hebben gestaan, vervolgens zijn ze met een paar leden in gesprek gegaan. Daarbij hebben de vakbondsleden hun excuses aangeboden.

"We hebben wat kaartjes meegenomen voor de receptie, het is toch indrukwekkend om ineens 150 onaangekondigde actievoerders binnen te krijgen", sluit de FNV-woordvoerder af.

Onderhandelingen worden voortgezet

Inmiddels heeft werkgeversvoorzitter Ineke Dezentje Hamming toegezegd onderhandelaar Ab van der Touw "per onmiddellijk" weer in gesprek gaat met de vakbonden voor een akkoord. Dat zou niet onder dwang zijn gebeurd. "Ons uitgangspunt is altijd al geweest om eruit te komen", aldus een woordvoerder tegen het FD.

Het conflict tussen de bonden en FME sleept al enkele maanden. Tienduizenden metaalwerkers staakten al meerdere malen voor een beter cao. Begin november liepen de onderhandelingen op niets uit.

