Tesla ontsnapte begin dit jaar aan een mogelijk faillissement. Het concern had nog maar voor enkele weken aan geld in kas na de investeringen in de productieverhoging van de Model 3.

Dit vertelt Tesla-topman Elon Musk in een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Als het concern die problemen niet in een zeer korte tijd had opgelost, zou het concern ten onder zijn gegaan, aldus de ondernemer over de periode. "En het was extreem moeilijk om de problemen op te lossen." Het concern stak enorme hoeveelheden geld in de productieopschaling van de Model 3.

Musk sprak eerder al over de 'productiehel' waar hij dit jaar doorheen ging. Om van Tesla een grote autoproducent te maken, wilde Musk de productie van de Model 3 opvoeren naar vijfduizend auto's per week.

'Dit is niet goed, dit is erg pijnlijk'

Musk maakte dagen van 22 uur, zeven dagen per week en sliep in de fabriek. "Niemand zou zo veel tijd moeten steken in werk", zegt hij hierover. "Dat is niet goed. Dat is erg pijnlijk. Het beschadigt mijn brein en mijn hart. Ik deed het omdat als ik het niet had gedaan er een goede kans was dat Tesla zou doodgaan."

Eerder dit jaar waren er al zorgen over de financiële gezondheid van Tesla, maar ook over de mentale gezondheid van Musk. Zo leek hij op Twitter steeds minder coherent te schrijven en haalde hij tijdens een conferencecall uit naar analisten die hem vroegen of Tesla meer geld nodig had.

Eind oktober leek Musk eindelijk zijn doelen te hebben behaald. Het concern verraste met een nettowinst en produceerde in het derde kwartaal 80.142 voertuigen, flink meer dan een kwartaal eerder.