De Hoge Raad gaat een vraag over de arbeidsvoorwaarden van Hongaarse chauffeurs bij transportbedrijf Van Den Bosch doorverwijzen naar het Europees Hof voor Justitie. Centraal hierin staat de vraag of Hongaarse chauffers een Nederlands loon betaald moeten krijgen.

In de zaak die is aangespannen door vakbond FNV, gaat de Hoge Raad prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg betreffende de uitleg van de zogehten detacheringsrichtlijn in het internationaal wegvervoer.

De chauffeurs zijn in dienst van transportbedrijf Van den Bosch Hongarije. Daardoor dragen ze premies en belastingen af in Hongarije. Volgens de FNV rijden de chauffeurs echter vrijwel al hun ritten in en vanuit Nederland. De zaak is terugverwezen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verder gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over welke regels gelden voor buitenlandse chauffeurs die tijdelijk op het grondgebied van een lidstaat werken.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!