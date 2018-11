De rijkste man van Jordanië, de miljardair Hasan Abdullah Ismaik, stond in 2016 naar verluidt op het punt HEMA over te nemen van Lion Capital, schrijft onderzoeksjournalist Stefan Vermeulen in zijn vrijdag gepubliceerde boek over de onlangs overgenomen winkelketen.

Vermeulen sprak achter de schermen met betrokken personen. Volgens hem had de Arabische investeerder plannen om HEMA met 150 tot 200 locaties uit te breiden in het Midden-Oosten, waar Ismaik enkele winkelcentra had.

Lion Capital zag de overname wel zitten. Ismaik had door zakenbanken concrete plannen voor de financiering laten maken. Maar uiteindelijk ging de deal toch niet door, omdat Ismaik de schulden van HEMA niet tegen de lage marktprijs kon overnemen. Toen stonden die namelijk tegen de helft van de oorspronkelijke uitgifteprijs genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

Maar die lage prijs zou uiteindelijk omhoogschieten als een onbekende koper ze allemaal zou overnemen. "En de volle mep betalen, daar heeft hij toch geen zin in", schrijft Vermeulen in HEMA, de onwaarschijnlijke ontsnapping van een nationaal icoon.

Te vroeg bekendgemaakt

Vermeulen weet verder te melden dat de overname van HEMA door de huidige eigenaar Marcel Boekhoorn pas officieel rondkwam in de nacht nadat de overeenkomst officieel al was bekendgemaakt. Tot op het allerlaatste moment kon de overname nog afketsen.

Op dochterdagochtend 18 oktober bracht HEMA naar buiten dat Boekhoorn de keten zou overnemen, nadat journalisten hadden gehoord van de interesse van de ondernemer. Maar de deal was toen nog helemaal niet afgerond.

Om 12.30 uur had HEMA-topman Tjeerd Jegen een bijeenkomst voor het personeel van het hoofdkantoor in Amsterdam-Noord waar ook Boekhoorn bij was. Boekhoorn zou toen nog voor de ingang van de parkeergarage van het pand hebben staan te bellen met eigenaar Lion Capital over de financiële voorwaarden.

Akkoord over de financiën

Ruim een uur later was er pas een akkoord over de financiën en spraken de partijen af later alle details uit te werken. "Een minuut later wandelt Boekhoorn breed lachend het Atrium binnen en klatert het applaus door de zaal", aldus Vermeulen. Pas in de nacht van donderdag op vrijdag was de deal rond 5.00 uur in alle stilte getekend.

Onduidelijk is nog steeds wat Boekhoorn voor HEMA heeft betaald. Volgens Vermeulen is het bedrag waarschijnlijk lager dan 1 miljard euro, maar is het moeilijk definitief te zeggen hoeveel de keten Lion Capital heeft opgeleverd.

HEMA zegt in een reactie dat passages over recente gebeurtenissen in het boek "zowel juistheden, als een behoorlijke aantal onjuistheden" bevatten. "Voorbeelden hiervan zijn de wijze waarop HEMA in de afgelopen jaren is geleid en de wijze waarop hoofdpersonen worden gekenschetst." Op andere voorbeelden gaat het concern verder niet in. De winkelketen zegt het verder te betreuren niet in de gelegenheid te zijn gesteld voor wederhoor.